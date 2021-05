Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica no Estádio da Luz por 4-3:

«Jorge Jesus deu-me os parabéns pessoalmente e disse-me que estava à espera de me dar os parabéns pessoalmente. Eu desejei-lhe boa sorte para a Taça. Foi basicamente isso.»

[Regressou a uma casa que conhece bem e onde deixou certamente alguns amigos. Foram muitas as pessoas que lhe deram os parabéns hoje?]

«Não, porque são pessoas muito competitivas e cada um defende o seu clube. Agora sou do Sporting. Obviamente que temos afinidade, sabemos separar as coisas e foram muitos anos, mas defendemos clubes completamente diferentes, temos os mesmos objetivos e não houve nada de especial. Sabendo que eu conheço as pessoas e elas me conhecem. Sabem como é que eu sou e eu sei como elas são.»

[Sobre o ambiente de rivalidade entre Sporting e Benfica]

«O ambiente é natural. O Benfica não quer perder com o Sporting e o Sporting não quer perder com o Benfica seja como for. Eu gosto mais assim e a equipa tem de ser assim, à imagem do treinador. Mostrámos durante toda a época que somos competitivos e vamos ser competitivos até ao último minuto.»