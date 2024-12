Desde a saída de Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United, o Sporting perdeu 8 pontos na Liga a vantagem confortável que tinha sobre os rivais, estando agora no segundo lugar da Liga em igualdade com o FC Porto e a um ponto do Benfica, que defronta neste domingo em Alvalade.

Frente a frente estarão duas equipas que atravessam estados de alma diferentes, mas Rui Borges, que vai estrear-se no comando técnico dos leões precisamente neste jogo e após três dias de trabalho na nova equipa, recusou entregar o favoritismo aos encarnados. «Não entrego o favoritismo ao Benfica. É um dérbi. São jogos diferentes, jogos muito competitivos. Jogamos em nossa casa e os nossos adeptos serão muito importantes. Será um grande jogo, muito competitivo. (...) O que quero é ganhar perante os nossos adeptos», apontou.

«O Benfica está bem, está em primeiro, mas nós também vamos estar bem, com toda a certeza. A equipa tem noção do que poderá dar no jogo e de tudo o que representa ganhar. Estar bem vai ditar que vamos ganhar e isso, consequentemente, dar-nos-á o primeiro lugar.»

Rui Borges não abriu o jogo sobre como vai vestir o novo Sporting: se mantém o tradicional sistema de três defesas utilizado há quase cinco anos ou se vai romper com o passado e adotar o 4x3x3 mais habitual nas equipas que orienta.

Será que isso vai criar uma dúvida na cabeça de Bruno Lage? Será este dérbi mais fácil de preparar para Rui Borges, que leva três treinos no Sporting, mas sabe como joga o adversário, ao contrário do homólogo dos encarnados?

«Grandes equipas e grandes treinadores focam-se muito mais no que podem controlar. Pelo menos é a minha perspetiva. Claro que vamos sempre para a parte estratégica, mas focamo-nos muito mais é no que somos enquanto equipa e na nossa ideia e dinâmica de jogo que perspetivamos. Para mim, é mais difícil porque tenho pouco tempo, mas não é isso que me impede de estar com ambição e uma vontade enorme de vencer e de sentir que vai correr bem. O Benfica? Vai preocupar-se muito mais com o que pode fazer do que com o que o Sporting poderá apresentar. Pelo menos é o que eu penso deste lado. Mas acredito que também olhará para o Vitória antigo, à espera que o mister mude o sistema e poderá também olhar um pouco para o que o Sporting tem vindo a apresentar nos últimos anos. Essa parte é difícil. Também já apanhei do outro lado algumas mudanças de treinador. É sempre difícil, porque é mais difícil ir buscar aquela pequena percentagem de estratégia. Mas focamo-nos muito mais no que é mais importante, que somos nós», esclareceu.

Rui Borges desvalorizou ainda uma possível ausência de Aursnes, pedra importante nos encarnados. «Preparei o jogo a contar com os meus, não com os do adversário. Independentemente dos jogadores que tenha, o adversário tem uma ideia de jogo muito clara», vincou.