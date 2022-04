O Sporting voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, com vista ao dérbi com o Benfica, do próximo domingo.

Zouhair Feddal é o único jogador entregue ao departamento médico, e limitou-se a fazer tratamento.

A nota publicada no site oficial do Sporting revela que a sessão voltou a contar com jogadores da formação, mas sem os especificar.

Os leões voltam a treinar na manhã deste sábado, e depois o treinador, Ruben Amorim, fará a antevisão do jogo com o Benfica, da 30.ª jornada da Liga.