O Sporting partilhou, como tem sido hábito, os bastidores do empate (2-2) no Estádio da Luz, com o Benfica, que confirmou a presença na final da Taça de Portugal.

Nas imagens divulgadas no «Basckstage Sporting», além de momentos do jogo, é possível ver Eduardo Quaresma a conviver com jogadores do Benfica antes da partida, ou até uma criança a invadir o relvado para cumprimentar Trubin.

No final, fica a dica com a música que acompanha as imagens: «Há que celebrar».

Ora veja: