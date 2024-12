Arsenal, Santa Clara e, agora, Moreirense.

Ao quarto jogo da «era João Pereira», o Sporting sofreu a terceira derrota, terceira seguida.

Os leões igualaram, em Moreira de Cónegos, o total de derrotas na Liga na temporada passada (duas) e correm o risco de ser alcançados no topo pelo FC Porto, sendo que o Benfica, agora com dois jogos a menos do que os leões, só dependem de si próprios para assumirem a liderança ainda antes do dérbi lisboeta.

Para encontrar uma série tão negativa é preciso recuar a setembro de 2019. À data, com Leonel Pontes, que havia sucedido a Marcel Keizer semanas antes, os leões perderam com PSV (Liga Europa), Famalicão (Liga) e Rio Ave (Taça da Liga) durante uma série que, além de três derrotas seguidas, teve cinco jogos com quatro desaires e um empate.