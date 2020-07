A piloto portuguesa Carina Lima convidou Jovane para um desafio. O objetivo era colocar a bola num cesto e o resultado foi surpreendente, já que o jogador do Sporting não se saiu tão bem como o esperado.

«Melhor desafio criado para mim nos últimos tempos. Jovane jogador profissional vs Carina Lima que mal sabe dar um toque na bola», escreveu a piloto no Instagram na legenda do vídeo que mostra o resultado.

«Peço a vossa sincera opinião / pontuação sobre quem executou melhor o desafio!! Ele é destro e eu canhota a jogar à bola», disse Carina Lima, que pediu para que todos vissem o vídeo até ao fim, que «é a melhor parte».

A piloto, que é uma celebridade no Instagram, não resistiu a fazer uma provocação: «Jovane, para a próxima talvez faça de salto alto».