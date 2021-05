João Pereira fez o último jogo da carreira de jogador, na goleada do campeão Sporting ao Marítimo, em jogo da última jornada da Liga (5-1).

O lateral direito emocionou-se ao ser substituído na segunda parte, num momento aplaudido de pé pelos colegas que estavam no banco, e até pelos elementos da estrutura que estavam na tribuna presidencial. Depois do apito final ainda houve algumas surpresas, com a entrada em campo do pai e do filho do internacional português.

Com o presidente Frederico Varandas no relvado, tal como Hugo Viana, diretor desportivo, João Pereira foi brindado com um vídeo de homenagem, exibido no ecrã gigante que tem instalado numa das bancadas laterais do Estádio José Alvalade, na ausência de público.

Ora veja: