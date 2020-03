O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Desp. Aves, no José Alvalade, para a 24.ª jornada da Liga 2019/20:

«O importante seria vencer e isso conseguimos. Tornou-se um jogo estranho com as duas expulsões, com paragens no jogo. Não deu para perceber muita coisa da equipa. É normal, temos poucos dias de trabalho, mas o jogo não tem muita história.»

«Se esperava melhor exibição? O jogo foi o que foi. Tornou-se fácil e complicado ao mesmo tempo. Sem problemas defensivos, mas com nove jogadores atrás da linha da bola. Só quem andou lá dentro sabe que estes jogos se tornam difíceis. Frente a nove queríamos um extremo e não um lateral nessa posição [de Ristovski]. Não esperava [uma melhor exibição], se fosse onze contra onze até podíamos jogar melhor.»

«Terceiro lugar? O importante são estes jogadores e este clube. Como treinador, tenho de esquecer toda a gente. Opinião pública, adversários…eles têm de pensar que terça-feira temos treino e têm de trabalhar muito. A meta é essa. É isso que peço e não quero mais. Passo a passo vamos construir equipa.

[Sobre alternância de desempenho do Sporting] «Daí a nossa exibição hoje para que em Guimarães sejamos melhores. Não tive tempo para sentir isso. Para mim, é igual jogar em casa ou fora. É focar os jogadores em é um jogo, uma bola é um lance.»