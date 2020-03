O treinador do Desp. Aves, Nuno Manta Santos, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sporting, no José Alvalade, para a 24.ª jornada da Liga 2019/20:

«Obviamente que quando planeamos o jogo a estratégia é de jogar onze para onze. Podemos preparar para jogar com menos um, mas com menos dois não. Aos 20 minutos estar reduzido a nove, acreditei plenamente na nossa organização defensiva. Tínhamos de retardar o golo do Sporting e tentar transições com onze, com nove isso ficou limitado. Tivemos de fechar a área, cruzamentos e remates anteriores. Conseguimos enervar o Sporting na primeira parte. na segunda parte, sabíamos que ia ser difícil, retardámos e depois com o 1-0 o Sporting ficou tranquilo. Trabalhamos muito, a equipa tem capacidade e organização. A equipa do Aves tem de ser valorizada por isso. Faltam 30 pontos e temos de acreditar [na permanência]. Difícil é, mas enquanto for possível não vamos desistir.»

«Três faltas e duas expulsões? Posso ter dito muita coisa no balneário que não vou dizer aqui. Demora para a segunda parte? Estivemos a falar sobre várias questões, como o Sporting podia mexer, foi por isso que se tornou mais longo, só. Como vamos preparar o jogo com o Portimonense? Vamos analisar este, trabalhar e ver quem está disponível para o jogo e prepará-lo ao máximo. É muito decisivo para nós. É de vida ou de morte.»

«Tendo em conta o trabalho do treinador do Sporting era de adivinhar que este seria o sistema, mas faltava ver as dinâmicas. Tenho de dar os parabéns à minha equipa.»

«Se os jogadores expulsos pediram desculpa? Por que é que tinham de pedir? Não queriam ser expulsos. Não fizeram de propósito.»