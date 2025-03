Dia 19 de março, dia do pai, é sempre uma data para os clubes assinalarem com vídeos ou histórias que transmitam emoção e ligação às cores que apaixonam as pessoas.

Este ano, o Sporting lança a história de um pai, já idoso, que vive com problemas de audição. Sempre com o assinatura de «Família, há só duas».

Feliz dia do pai.