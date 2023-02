Diana Silva renovou contrato com o Sporting.

A internacional portuguesa fica agora com vínculo válido até 2025.

«Estou muito feliz. Esta história já tem alguns anos e eu sinto que pertenço a esta casa. Cresci com o Sporting, fiz parte do projecto inicial e, para mim, o Sporting é um clube muito especial, que quero que seja sempre muito competitivo, e que dispute sempre todas as competições até ao fim e também é isso que me faz querer continuar», refere Diana Silva, melhor marcadora da história do futebol feminino leonino.