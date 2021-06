O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho com várias caras novas, incluindo jovens que não faziam parte do plantel principal na época passada, coroada com a conquista do campeonato nacional e da Taça da Liga.



Entre os miúdos, há jogadores mais conhecidos dos adeptos leoninos, sobretudo aqueles que já vestiram a camisola principal dos leões. São os casos de Dário Essugo, médio de 16 anos que defrontou o V. Guimarães em março, e de Rodrigo Fernandes (médio de 20 anos) e Joelson Fernandes (extremo de 18 anos), que fizeram quatro jogos cada na temporada 2019/20.



Ruben Amorim chamou ainda três jovens que captaram a atenção do treinador nos últimos meses.



Aqui fica uma breve apresentação:



DIEGO CALLAI: o guarda-redes ainda tem 16 anos (faz 17 em julho) e é o segundo mais novo do grupo, depois de Dário Essugo. Filho de Diego Silva, antigo guardião de Leixões e V. Setúbal e atual treinador de guarda-redes do clube sadino, Diego Callai nasceu no Brasil e jogava no EC Juventude de Caixas do Sul antes de viajar para Portugal a par do pai, que regressou ao Vitória em 2015. O filho rumou ao Sporting, foi bicampeão nacional de iniciados e tem evoluído consideravelmente. Aos 16 anos, já tem 1,90 metros e fez 14 jogos pela equipa de sub-23 na época passada.



FLÁVIO NAZINHO: o lateral esquerdo tem apenas 17 anos (atinge a maioridade em julho) e nasceu em Almada, passando por Leão Altivo, Monte Caparica, Cova da Piedade e Pescadores da Costa da Caparica até despertar a atenção do Sp. Braga. Após uma época no Minho, chegou ao Sporting em 2018 e destacou-se. Na época passada, jogou pelos juniores, pelos sub-23 e até pela equipa B dos leões (cinco jogos). É internacional sub-18 por Portugal.



TIAGO FERREIRA: o extremo de 19 anos é filho de Mamede e nasceu em Reggio Calabria (Itália), numa altura em que o antigo médio representava a Reggina. O pai terminou a carreira em 2009 e Tiago chegou ao Sporting no ano seguinte, tendo mais de uma década de ligação ao clube leonino. Na época passada, dividiu o seu tempo entre os sub-23 - 18 jogos e quatro golos marcados - e a equipa B do Sporting - 10 jogos. É internacional sub-18 por Portugal.

