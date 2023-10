Diego Capel, antigo internacional espanhol que anunciou o final da carreira há cerca de uma semana, voltou a recordar a passagem pelo Sporting, onde considera que viveu «uma das etapas mais bonitas» da aventura como futebolista.

«Foi uma das etapas mais bonitas que vivi. Vais sempre com aquela incerteza de não saberes o que vais encontrar ao sair de casa, do teu país, para ires para uma equipa nova. Era a minha primeira experiência fora de Espanha. Falaram-me muito bem do Sporting e da formação de extremos [Figo, Cristiano Ronaldo, Nani]. Sabia que podia ser uma oportunidade muito bonita. Ganhei o carinho dos adeptos enquanto lá estive. Ainda hoje recebo mensagens de carinho de sportinguistas, mesmo depois de me retirar. Fizeram-me sentir em casa e muito valorizado», afirmou o ex-jogador, de 35 anos, em entrevista ao AS.

Capel representou o Sporting entre 2011 e 2015: fez 143 jogos, marcou 16 golos, apontou 24 assistências e ainda conquistou uma Taça de Portugal.