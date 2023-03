O antigo futebolista do Sporting, Diego Capel, que passou pelos leões entre 2011 e 2015, voltou a deixar boas considerações da sua passagem pelo clube, mas admite que viveu um período complicado, quando chegou a treinar na equipa B.

Capel chegou aos leões no verão de 2011, oriundo do Sevilha, clube no qual, diz, «teria ficado a vida toda». Ainda assim, o que viveu em Lisboa mudou-lhe mais tarde a perspetiva de carreira.

«Teria ficado no Sevilha a minha vida toda. Não pude falar na conferência de imprensa de despedida porque tinha pessoas que considerava como família à minha frente, mas o que vivi em Lisboa foi mágico. Aquela receção no aeroporto. Vivi uma época muito bonita. Sou o espanhol com mais jogos no clube e as pessoas continuam a recordar-se de mim. Consegui dar um grande nível ali», afirmou, em entrevista ao jornal espanhol Relevo.

Na sua passagem pelos leões, Capel aponta a decisões do presidente Bruno de Carvalho para o final do percurso em Alvalade. Bruno de Carvalho foi eleito em 2013 (ano em que Capel estava a meio da sua passagem pelo Sporting).

«Era mais adepto do que presidente. Sentava-se no banco. Foram anos complicados em que ele queria ser protagonista. Decidiu que, ao ser o jogador com maior salário, tinha de sair. De repente vi-me a treinar com a equipa B e os adeptos não queriam acreditar. Não podia estar num sítio em que quem mandava não me queria. Foi complicado para mim, porque eu sentia que me valorizavam dentro do que são os adeptos e os colegas. Não foi fácil deixar um sítio em que estás quatro anos e já se sentes em casa», recordou.