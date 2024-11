Retirado desde 2022, Diego Capel tem estado afastado dos relvados mas voltou nesta terça-feira a um recinto que bem conhece.

Na antecâmara do duelo com o Manchester City, Diego Capel foi recebido pelos adeptos no Estádio de Alvalade de forma especial. Antes disso, tinha visto presencialmente o jogo entre os juniores dos dois clubes para a Youth League.

Depois de despontar no Sevilha, o clube em mais vezes jogou, o espanhol assinou pelo Sporting em 2011 por 3,5 milhões de euros. Em Alvalade disputou 143 jogos, com 16 golos pelo meio.

«Esta noite foi muito emotiva para mim! Regressei a minha casa em Portugal e ouvir o meu nome no José Alvalade de novo foi algo indescritível! Muito obrigado sportinguistas pelo carinho e reconhecimento. Serei um leão para sempre! Eu quero o Sporting campeão», escreveu Capel, nas redes sociais, nesta quarta-feira.

Num vídeo partilhado pelo ex-futebolista, Capel beija o relvado de Alvalade.