São más notícias para a Dinamarca, mas boas para o Sporting: Morten Hjulmand não participou no treino da seleção dinamarquesa deste domingo e vai regressar mais cedo a Lisboa.

O capitão dos leões viu o segundo cartão amarelo em três jogos, na derrota com Espanha (1-0), e terá de cumprir castigo na próxima partida, diante da Suíça. Tal como Hjulmand, também Victor Kristiansen já não esteve na sessão desta manhã, ao contrário de Bah, do Benfica, que fez trabalho de recuperação. Mads Roerslev, do Brentford, foi chamado para colmatar as baixas.

«Isto serve para descansarem um pouco, para estarem prontos para jogar pelos seus clubes. Num calendário onde há muitos jogos com muita pressão, é bom fazer uma pausa mental de vez em quando. Terão de lidar com o aspeto físico, mas de vez em quando é bom respirar um pouco. Está tudo bem com esta solução», explicou o selecionador dinamarquês, Lars Knudsen, citado pelo Ekstra Bladet.

Refira-se que o próximo jogo do Sporting está marcado para sexta-feira, com o Portimonense, na 3.º eliminatória da Taça de Portugal.