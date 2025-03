Morten Hjulmand e Conrad Harder, jogadores dinamarqueses do Sporting, são adversários de Portugal nos próximos jogos dos «quartos» da Liga das Nações.

Em entrevista ao jornal Bold, o capitão dos leões falou sobre a chegada do jovem de 19 anos a Alvalade, uma «bomba de energia».

«O Harder é uma bomba de energia sem igual! É um avançado muito persistente no seu jogo. E por vezes até é demais no treino e é preciso dizer-lhe para acalmar», contou Hjulmand.

«É um jogador que ameaça sempre de longe, mas corre muitos metros em vão. Isso pode ajudar a traçar as linhas defensivas dos adversários. É muito perigoso e chuta bem com os dois pés. Eu diria que é um tipo irritante, porque é muito persistente e enérgico», acrescentou o médio.

Por fim, o jogador do Sporting abordou o facto de ir jogar no Estádio José Alvalade, no domingo, mas desta vez como visitante, ao serviço da Dinamarca: «Vou sentir-me pessimamente quando entrar no balneário da equipa visitante. Vou ser um convidado na minha própria casa».