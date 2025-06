A Dinamarca deu a volta ao marcador e venceu a Irlanda do Norte (2-1), num particular, neste sábado. Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, começou no banco e entrou aos 80 minutos.

A partida não começou da melhor maneira para a Dinamarca, com a Irlanda do Norte a adiantar-se no marcador graças ao autogolo do médio Hojbjerg, aos 6 minutos. Em cima do intervalo, aos 45+2m, o empate foi restabelecido pelo avançado Gustav Isaksen.

Na segunda parte, aos 67 minutos, o médio Eriksen consumou a reviravolta.

A Dinamarca recebe a Lituânia na tarde de terça-feira (18h), em novo particular. No mesmo dia, mas às 19h45, a Irlanda do Norte recebe a Islândia.