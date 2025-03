Antes de lançar os dados para o duelo em Alvalade, na segunda mão dos “quartos” da Liga das Nações, Brian Riemer falou à Sport tv.

«O Harder tem um grande talento. É um avançado agressivo com um pé esquerdo inacreditável. Se precisarmos de um golo no fim é certo que entrará. Há grandes hipóteses de ele jogar.»

«Um golo [de vantagem] não é nada e Portugal mantém o favoritismo. Tem uma das melhores equipas do Mundo e quer ir à final. Devemos estar ao nosso melhor. Fizemos o possível, pois nunca é igual bater um penálti com 40 mil a assobiar, mas foi algo que treinámos, pois, o jogo de amanhã pode ter 120 minutos», referiu o selecionador da Dinamarca.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19h45 deste domingo, em Alvalade, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic, É para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.