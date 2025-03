No rescaldo à derrota da Dinamarca em Alvalade, frente a Portugal (5-2), Conrad Harder analisou a eliminatória. Aos jornalistas, o avançado do Sporting surgiu com um sorriso.

«Querem que fale em português? Não…. Sinto-me algo desapontado, ainda que feliz pela estreia na seleção. É muito especial viver esta estreia num estádio que serve de casa.»

«Tento fazer o meu trabalho todos os dias no Sporting. Se o selecionador me convocar, estarei sempre preparado para ajudar.»

«Trincão? Conservámos e disse-lhe que é um jogador fantástico. Somos bons amigos, estou feliz por ele. Ainda assim, triste pela derrota. É bom jogar contra alguns amigos, mas acaba por ser um jogo como outro qualquer. Foi bom vê-los em campo.»

«Farei o meu melhor, como todos, para o Sporting ser campeão. Esperemos que seja possível.»