Tinha sido anunciado publicamente pelo presidente do Steaua Bucareste e está a ser cumprido: a equipa de sub-19 do Dínamo de Kiev está a preparar o jogo frente ao Sporting na Roménia.

O plantel da formação da capital ucraniana conseguiu deixar o seu país, que está a ser atacado militarmente pela Rússia, e seguiu para Bucareste, onde foi recebido pelo Steaua.

De resto, a formação do Dínamo realizou um jogo de treino frente ao Unirea Constanta, equipa local que informou ter sido derrotada por expressivos 5-0.

Segundo o jornalista Emanuel Rosu, presente no local, Mircea Lucescu, treinador da equipa principal do Dínamo de Kiev, acompanhou os trabalhos dos sub-19.

Refira-se que está previsto que o Sporting defronte o Dínamo de Kiev nos oitavos de final da Youth League. Ainda não há data nem local para o encontro, mas a imprensa romena já noticiou que este vai realizar-se em Bucareste.

Excl. Dynamo Kyiv U19 playing their first friendly in Romania against Unirea Constanta. Mircea Lucescu attending.

It's the first match involving a team from Ukraine since the start of the war. Dynamo is getting ready for the game against Sporting in the Youth League on 6 April. pic.twitter.com/Svg4VvyTog