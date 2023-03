O Sporting anunciou a renovação de contrato com Diogo Cabral, sem divulgar a extensão do novo vínculo.

O avançado de 19 anos tem sido peça importante dos leões na campanha da Youth League, prova onde soma oito jogos, dois golos e uma assistência.

Esta temporada, tem sido também muito utilizado na equipa B, com um total de 19 encontros na Liga 3.

Diogo Cabral, internacional sub-20 português, mostrou-se «muito contente pela renovação» e assumiu-se um admirador de Marcus Edwards.

«É o jogador com quem sou mais parecido, gosto muito dele, da forma como jogo no um para um e como desequilibra nas alas e no meio», afirmou aos meios de comunicação do Sporting.