O Sporting anunciou a renovação de contrato de Diogo Travassos, lateral-direito de 21 anos que passa a ficar ligado aos leões até 2030 e com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

«É um sentimento muito bom. Jogo com este símbolo ao peito há 16 anos e renovar agora por mais cinco é um sentimento de felicidade e de orgulho. O Sporting é a minha casa e cresci aqui, tanto como jogador como pessoa. Olho para o futuro com muita confiança», afirmou o jovem futebolista em declarações reproduzidas nos meios oficiais no clube leonino.

Na época passada, Diogo Travassos foi emprestado ao Estrela da Amadora, ao serviço do qual cumpriu 26 jogos e estreou-se no principal escalão do futebol português. Com toda a formação feita no Sporting, Travassos tem trabalhado às ordens de Rui Borges desde o início da pré-época.