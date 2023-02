Ousmane Diomande foi apresentado nesta quinta-feira como jogador do Sporting, assumindo a satisfação pela mudança do Midtjylland – via Mafra – para os leões.

«Estou muito feliz por estar finalmente no Sporting. Mal posso esperar por começar para continuar a progredir e mostrar o que posso fazer dentro de campo. É um sonho de menino porque estamos a falar do Sporting, o maior clube português. É o projeto desportivo certo para mim e o melhor sítio onde poderia estar», começou por dizer.

O jovem costa-marfinense, de 19 anos, revelou que a possibilidade de trabalhar com o Ruben Amorim foi um dos motivos para a mudança.

«Os jovens falam muito bem dele e ele aposta muito neles, coloca-os a jogar e dá-lhes confiança. Eu, como jogador jovem que sou, acho que é o melhor treinador com quem poderia trabalhar», disse.

Após seis meses em Portugal, o novo central dos leões assume-se ainda apaixonado pelo futebol nacional.

«Adoro o futebol português porque se joga muito bem. Sou um jogador que gosta de ter a bola e aqui as equipas amam jogar o jogo. Por isso, acho que estou no lugar certo. Já ouvi falar muito do Sporting e sei que é um grande. Tem um projeto desportivo de topo e estou muito feliz», finalizou.