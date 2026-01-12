Sporting
Há 49 min
Diomande escreve aos marfinenses antes de voltar ao Sporting
Central deve apresentar-se esta terça-feira em Alcochete
Ousmane Diomande deve estar de regresso a Alcochete esta terça-feira, quando o plantel do Sporting voltar aos treinos após dois dias de folga, mas antes disso ainda fez questão de se despedir dos adeptos marfinenses.
A Costa do Marfim, recorde-se, foi eliminada da Taça das Nações Africanas no sábado, após uma derrota (3-2) frente ao Egito, o que lhe retirou a possibilidade de revalidar o título de campeã africana.
«Obrigado ao povo marfinense pelo apoio inabalável, nos momentos de alegria e nos momentos mais difíceis. Vestir esta camisola ainda é uma grande honra», escreveu Diomande nas redes sociais.
«Esta experiência vai-nos fazer crescer. Nós erguer-nos-emos, juntos, mais fortes.»
