Rui Borges garantiu, em declarações à Sporttv, que Diomande ainda não está preparado para ser titular. Pelo caminho acrescentou que no Estoril não criticou a equipa: fez apenas uma chamada de atenção.

Diomande vai ser titular?

«Diomande está a treinar. Esteve algum tempo falado. Vai para jogar, mas há muito condicionalismo no tempo em que esteve de fora e portanto não será titular.»

Viagiannidis ou Fresneda, qual será titular

«Estão todos preparados para jogar, todos têm de estar preparados, porque em alguns momentos temos de fazer gestão de esforço, de minutos, evitar lesões. Dentro disso, entrará a melhor equipa para vencer o Nápoles.»

Críticas à equipa após a vitória no Estoril

«Não foram críticas, foi uma chamada de atenção, porque o comportamento dos jogadores foi bom.»

