Ousmane Diomande chegou ao Sporting em janeiro, e sete jogos depois, não choca dizer que já convenceu a maioria dos adeptos do Sporting, principalmente depois da exibição em casa do Arsenal, para a Liga Europa.

Ora, em entrevista ao jornal dos leões, o jovem de 19 anos contou como têm sido estes primeiros dias de verde e branco e falou sobre a apetência que tem demonstrado para o jogo com bola.

«Tem sido muito bom, estou muito feliz por ter vindo para o Sporting, que é um grande clube. Foi muito entusiasmante e todos me têm ajudado muito. Este é um bom grupo e já me sinto como em casa. Claro que no início foi difícil com as questões mais táticas, porque é muito diferente daquilo que já fiz. Tive de aprender e continuo a fazê-lo, mas sinto-me muito apoiado também pela equipa técnica e sei que posso continuar a melhorar», começou por dizer.

«Se a capacidade com bola é uma das minhas melhores qualidades? Sim, pode ser. Sempre tive essa capacidade. Sou um jogador que gosta muito de ter a bola e quando a tenho só penso em encontrar uma boa solução e manter-me calmo. Aqui no Sporting é mais fácil, porque há muitos bons jogadores também», prosseguiu.

Sobre o jogo com o Arsenal, Diomande reconhece que foi «como um sonho»: «Era um jogo entusiasmante. Sabíamos que o Arsenal estava muito bem, no aquecimento ouvíamos os adeptos a cantar... Foi algo novo para mim, só pensava: ‘uau!’ Quando o jogo arranca, tento sempre começar com confiança, fazer bem os primeiros passes. Essas primeiras bolas são sempre importantes e acho que joguei com essa confiança depois. Com certeza. Foi um grande jogo, ganhámos no Emirates [Stadium] e, para mim, foi como um sonho.»

O defesa costa-marfinense revelou que tem recebido a ajuda dos companheiros, sobretudo de Coates, Neto e St. Juste, e recordou as origens, na Costa do Marfim, ele que é natural de Abidjan, a mesma cidade de… Drogba.

«É uma grande cidade e lá todos os miúdos jogam futebol em qualquer lado. Foi por lá que comecei a jogar com os meus amigos, nunca nos faltou diversão. Por exemplo, o Didier Drogba também é de Abidjan e é uma grande referência. Se era um dos meus ídolos? Sim, o Drogba, sim. Marcava muitos golos de cabeça e eu quero melhorar isso (risos). Também gostava muito de olhar para o Sergio Ramos como um exemplo a seguir, é um defesa muito bom», confessou.

Diomande enalteceu ainda a sua passagem pelo Mafra, antes de chegar ao Sporting, e disse que o melhor momento da carreira foi ter assinado pelo emblema de Alvalade: «Sem dúvida que foi chegar ao Sporting. Foi do género: ‘A sério?!’ Quando soube do interesse do Sporting CP perguntei logo se era verdade, porque é uma grande equipa e onde se pode jogar as competições europeias. É um verdadeiro sonho, estou muito feliz por estar aqui e desejoso de jogar mais vezes para deixar os adeptos felizes.»