O Sporting cumpriu na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, o derradeiro treino em solo nacional antes de defrontar o Nápoles, para a Liga dos Campeões, na quarta-feira.

O treino, marcado para as 10 horas, começou um atraso de quase meia-hora. Talvez o maior motivo de destaque seja a presença de Ousmane Diomande, que treina integrado pela segunda vez consecutiva. Não joga desde a primeira jornada do campeonato, a 8 de agosto.

Nuno Santos e Daniel Bragança continuam a ser ausências para o treinador Rui Borges. A partida para Itália está marcada para as 14h45 desta terça-feira. O jogo decorre às 20 horas desta quarta-feira.

