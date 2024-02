O Sporting iniciou esta sexta-feira, no Estádio José Alvalade, a preparação da visita ao Moreirense, agendada para as 20h15 de segunda-feira, em encontro da 22.ª jornada da Liga.

Após o triunfo no reduto do Young Boys, por 1-3, os leões pernoitaram na Suíça. Por isso, o treino seguiu-se à aterragem em Lisboa. De acordo com nota publicada pelo clube, os jogadores «mais utilizados» no encontro do play-off Liga Europa fizeram trabalho de recuperação.

Ruben Amorim já contou com Diomande, que no passado domingo conquistou a CAN.

O Sporting volta a treinar na manhã deste sábado, desta feita na academia.