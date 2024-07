O Sporting anunciou esta segunda-feira a composição da estrutura da nova direção técnica para o futebol de formação.

Em comunicado, além de Nuno Figueiredo que já tinha sido escolhido para diretor técnico dos escalões jovens, os leões confirmaram também a passagem de Diogo Teixeira para coordenador das equipas sub-14 e sub-15 e Marco Santos para coordenador das equipas de sub-16 e sub-17.

Para completar a estrutura verde e branca na formação, Raúl Ribeiro ocupa o cargo de coordenador técnico de desenvolvimento individual, João Spínola o de coordenador técnico de guarda-redes e Ricardo Damas, que assume a liderança da coordenação técnica do Pólo EUL (anteriormente de Diogo Teixeira).

«O principal foco desta Direção Técnica é o desenvolvimento do jogador, o que pedimos é que esse foco seja sempre dirigido para a construção do jogador do que da equipa. Depois, queremos construir equipas competitivas e que entrem em todas as competições para honrar o símbolo do Sporting», afirmou Marco Santos.