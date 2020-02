Frederico Varandas garante que não se vai demitir do cargo de presidente do Sporting.

Em entrevista à TVI, que teve como tema central as claques, o líder leonino reiterou que nada vai demover esta direção de cumprir o mandato até ao fim.

«Fui eleito pela maioria dos sócios do Sporting. Vamos levar o mandato até ao fim e vamos entregar o clube muito melhor do que o está. Sobre o ruído, sobre as ameaças físicas: nada nos vai demover e não nos vamos demitir», garantiu.

O FILME DA ENTREVISTA DE FREDERICO VARANDAS À TVI.

Varandas afirmou que nunca vai «abandonar o Sporting a esta gente», referindo-se às claques, e defendeu que se esta direção cair, o próximo presidente não dura no cargo um ano: «Se por estes resultados desportivos, uma direção, seja a do Varandas ou a do Manuel Joaquim, cair, o próximo presidente do Sporting não dura sequer um ano.»

O líder verde e branco defendeu que a sua posição em relação às claques e a outros assuntos acaba por metê-lo numa posição de extraterrestre no futebol português.

«Eu acabo por ser extraterrestre no futebol português. Acabo por ser muito mais incómodo do que presidentes que fecham os olhos a tudo», referiu.

«É uma vergonha os clubes de futebol estarem isentos de impostos. Queríamos [a direção atual] mudar em relação ao passado recente do Sporting. Fuga ao fisco, comunicados de baixo nível… esta direção luta pelos direitos do Sporting, mas sem nunca abdicar dos princípios.»