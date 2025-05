O Sporting conquistou, no domingo, a sétima «dobradinha» da sua história, a primeira ao fim de 23 anos e a sua segunda neste século, ao vencer o Benfica, por 3-1, na final da Taça de Portugal.

Os leões já não conseguiam tal proeza desde o começo do século XXI, mais precisamente desde 2001/02, quando ganharam o campeonato e a Taça de Portugal, com László Bölöni ao comando da equipa.

O Sporting também conquistou a Liga e a Taça de Portugal simultaneamente em 1940/41, 1947/48, 1953/54, 1973/74 e 1981/82.

Os verde e brancos ficam agora a duas «dobradinhas» do FC Porto, que tem nove, e a quatro do Benfica, recordista com 11.

As 27 «dobradinhas» do futebol português:

1940/41: Sporting

1942/43: Benfica

1947/48: Sporting

1953/54: Sporting

1954/55: Benfica

1955/56: FC Porto

1956/57: Benfica

1963/64: Benfica

1968/69: Benfica

1971/72: Benfica

1973/74: Sporting

1980/81: Benfica

1981/82: Sporting

1982/83: Benfica

1986/87: Benfica

1987/88: FC Porto

1997/98: FC Porto

2001/02: Sporting

2002/03: FC Porto

2005/06: FC Porto

2008/09: FC Porto

2010/11: FC Porto

2013/14: Benfica

2016/17: Benfica

2019/20: FC Porto

2021/22: FC Porto

Total por clubes: Benfica, 11; FC Porto, 9; Sporting, 7.