Na antevisão ao Sporting-Farense, da Liga portuguesa, Rui Borges deixou elogios ao técnico Tozé Marreco, que orienta a equipa algarvia. E descreveu os pontos fortes do adversário.

«É uma equipa que, apesar de nos últimos cinco jogos não estar bem, em termos de resultados e muito bem organizada. Dentro daquilo que são as dificuldades quando o Tozé Marreco entrou, preocupou-se mais no processo defensivo. Bloco médio-baixo com muita gente comprometida e competitiva. Homens rápidos em transições e fortes em bolas paradas. Para além do treinador, que conheço pessoalmente e acho que é muito organizado. Temos de estar focados e preocupados», começou por dizer.

«É um bocadinho como o [jogo do] Nacional, em que desbloqueámos com um momento de inspiração do Trincão. Vai ser muito isso, inspiração no último terço. Impedir os contra-ataques do Farense. Sei que às vezes não e um jogo tão bonito quanto as pessoas queriam mas o futebol é isto. Vamos ter de ter paciência, desbloquear o jogo mais cedo possível e respeitar o adversário para não termos dissabores», acrescentou.

Depois de ter sofrido mais um golo de bola parada diante do Bolonha, Rui Borges foi confrontado com as dificuldades da equipa nesse momento, tanto no ataque como na defesa.

«Nas bolas paradas temos treinado, mas é um momento de inspiração de quem bate e de quem ataca. É perceber se temos jogadores fortes para atacar, quantos temos... cada vez mais os adversários são mais atléticos e agressivos. Cada vez mais é importante no futebol nos últimos anos. Mais do que isso é sentir que eles estão focados, fazem aquilo que queremos em todos os momentos», disse.

Por fim, Rui Borges falou sobre o sorteio do play off da Liga dos Campeões, que ditou que o Borussia Dortmund defronte os leões.

«O Borussia no campeonato não está muito bem, mas na Champions fez grandes jogos. Frente de ataque fortíssima, mudou de treinador e isso em termos anímicos muda sempre qualquer coisa. Fiquei feliz por jogar em casa na terça e fora na quarta. É bom para poder respirar entre jogos», rematou.