Duarte Tomás assinou, esta quarta-feira, um contrato profissional com o Sporting.

Aos 17 anos, o extremo português deu um passo em frente na ligação com os leões, que já dura desde a temporada de 2019/20. Recorde-se que Duarte Tomás chegou ao clube proveniente da AFS de Coimbra, aos 12 anos, e esta época soma seis golos em 31 jogos realizados nos escalões de formação do Sporting (juvenis, juniores e sub-23).

«Sinto-me muito feliz e orgulhoso, é um passo muito importante, mas sei que ainda há muito trabalho. O meu exemplo a seguir da equipa A é o João Simões, porque vem da formação e olho para ele como uma referência, porque conquistou o seu espaço no plantel», afirma.