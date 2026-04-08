OFICIAL: Duarte Tomás assina contrato profissional com o Sporting
Extremo de 17 anos está ligado aos leões desde a época de 2019/20
Extremo de 17 anos está ligado aos leões desde a época de 2019/20
Duarte Tomás assinou, esta quarta-feira, um contrato profissional com o Sporting.
Aos 17 anos, o extremo português deu um passo em frente na ligação com os leões, que já dura desde a temporada de 2019/20. Recorde-se que Duarte Tomás chegou ao clube proveniente da AFS de Coimbra, aos 12 anos, e esta época soma seis golos em 31 jogos realizados nos escalões de formação do Sporting (juvenis, juniores e sub-23).
«Sinto-me muito feliz e orgulhoso, é um passo muito importante, mas sei que ainda há muito trabalho. O meu exemplo a seguir da equipa A é o João Simões, porque vem da formação e olho para ele como uma referência, porque conquistou o seu espaço no plantel», afirma.
🗣️ “Sinto-me muito feliz e orgulhoso, é um passo muito importante, mas sei que ainda há muito trabalho.”— Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2026
Duarte Tomás assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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