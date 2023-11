É preciso recuar a 21 de dezembro de 1988 para encontrar um resultado mais robusto por parte da equipa principal do Sporting. Foi nesse dia de inverno, no antigo Estádio de Alvalade, que a formação leonina bateu o Alhandra por 11-0 e conseguiu fazer melhor do que a equipa de Ruben Amorim fez este domingo, frente ao Dumiense.

Nessa tarde, num jogo também da Taça, o herói chamou-se Eskilsson: o avançado sueco, que tinha chegado há pouco a Alvalade e saiu sem glória no final da época, fez cinco golos. De resto, João Luis (dois golos), Carlos Xavier (dois golos), José Lima e Jorge Plácido marcaram os outros golos da equipa então orientada pelo uruguaio Pedro Rocha.

Ora depois desse 11-0 sobre o modesto Alhandra, a maior vitória foi conseguida esta noite, no triunfo por 8-0 sobre o Dumiense, como já se disse. Pelo meio houve outras goleadas históricas, mas nenhuma por oito golos de vantagem. Desde 1988 e até hoje, aliás, o Sporting só noutro jogo tinha marcado por oito vezes: no triunfo por 8-1 sobre a BSAD, em 2018-19.

GOLEADAS HISTÓRICAS DOS ÚLTIMOS 35 ANOS:

6-0, Farense, taça da Liga, 22-23

7-1, Sacavenense, Taça de Portugal, 20-21

6-1, Qarabag, Liga Europa, 18-19

8-1, BSAD, Liga, 18-19

6-0, V. Setúbal, Liga, 16-17

6-1, Boavista, Liga, 03-04

6-1, Halmstads, Taça UEFA, 01-02

6-0, Paços Ferreira, Liga, 01-02

6-2, E. Amadora, Liga, 95-96

7-1, Campomaiorense, Liga, 95-96

6-1, Olivais e Moscavide, Taça Portugal, 94-95

6-0, Lusitânia Lourosa, Taça Portugal, 93-94

6-0, Gil Vicente, Liga, 93-94

6-0, Peniche, Taça Portugal, 90-91

7-0, Poli Tisisoara, Taça UEFA, 90-91

6-0, Elvas, Taça Portugal, 88-89

11-0, Alhandra, Taça Portugal, 88-89 (21/12/188)