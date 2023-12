O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao FC Porto (2-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Opção por Eduardo Quaresma foi meramente tática ou foi para mostrar que conta com todos os jogadores?] «Fizemos um trabalho tático durante dois dias. O Coates lesionou-se no último momento do treino. O Quaresma treinou ao lado do Diomande nos dois dias que trabalhámos este jogo, sabia tudo do trabalho tático. Mudámos jogador por jogador e eles estão lá para jogar. E eu não tenho dúvidas da capacidade do Quaresma, o dia de amanhã é que me preocupa. Com tudo o que se passou, se mudasse as peças todas a um dia do jogo, ia sair asneira.

[Substituiu o Quaresma para receber ovação dos adeptos ou por questões táticas?] Tirei-o porque ele estava muito cansado, tem pouco ritmo de jogo, teve de correr muito e foi um jogo difícil. Não penso nem um bocadinho se os adeptos vão apoiar ou não, simplesmente foi uma opção tática. Não foi para ter uma ovação.

[Teve alguma conversa especial com o Eduardo Quaresma antes do jogo?] Tivemos uma conversa com ele de dois minutos, a relembrar o que tinha de fazer, e ele foi-me dizendo tudo o que tínhamos treinado. Só soube de manhã que ia jogar.

O Coates teve um problema quase no último lance do treino e tem uma lesão muscular, vai estar algum tempo parado.»