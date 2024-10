Se não é um dos lances mais azarados do ano, anda lá perto.

Eduardo Quaresma ficou muito perto do golo do empate diante do PSV Eindhoven, mas ficou-se pelo quase. Porquê? Porque escorregou à última da hora.

O defesa-central do Sporting foi lançado por Morita e ficou na cara do golo, mas quando se preparava para rematar... escorregou. Não foi, de resto, caso único nos jogadores leoninos, e até Ruben Amorim se mostrou agastado com isso.