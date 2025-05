Eduardo Quaresma, conhecido pela boa disposição e veia humorística, esteve esta quarta-feira no programa As Três da Manhã e falou sobre vários assuntos, entre eles a festa de campeão do Sporting.

«Não dá para explicar. Foi o caminho todo a cantar. Saímos do estádio, olhamos para trás e são milhares de pessoas a fazer o caminho até ao Marquês de Pombal. São duas horas a andar. Depois são bebidas, cantorias e pessoas a cair no autocarro. Quem? O Pote (risos). Os reis da festa? Pote, Esgaio e Bragança», começou por dizer.

Numa altura em que acabaram os festejos e o foco é na preparação para o dérbi no Jamor, o jovem português confessou que os três dias de folga podem não ter sido suficientes: «O media training diria que temos de ser profissionais e o nosso foco está no jogo, mas a minha resposta seria outra», afirmou entre risos.

Questionado sobre a possibilidade de perder a final da Taça de Portugal com o Benfica, depois da conquista do campeonato na luta com os rivais, o jovem central referiu que é «mau» pois o principal objetivo são os «títulos».

De seguida, Quaresma falou do nervosismo que sente antes dos jogos, especialmente os mais fervorosos: «Só no momento, para aí duas horas antes do jogo é que sinto o nervosismo. Pelo menos eu sou assim. Mas quando fomos à Luz (penúltima jornada do campeonato)... parecia que ia sair alguma coisa da barriga. Mas passa quando começas a jogar».

Entre vários assuntos, o defesa de 23 anos abordou um tema que tem estado na berra: o goleador Viktor Gyökeres.

«Estou mesmo cansado do Viktor. Não têm noção. Não é chato, mas a imagem dele… ele é muito bom e depois é muita camisola para assinar. Só me pedem: “pede ao Viktor para fazer um vídeo”, “chama o Viktor”, “o Viktor, o Viktor, o Viktor”. Chego ao balneário e já nem consigo olhar para ele. Adoro-o, mas só para perceberem o quão farto estou dele», brincou sobre o colega de equipa, relembrando que o mesmo paga imensas multas por estar sempre atrasado.

Campeões com Rui Borges no leme, o jovem dos leões não esqueceu o papel de Ruben Amorim e revelou como souberam da notícia da saída para o Man. United.

«Tivemos uma reunião e ele disse: “Malta, eu ainda não sei de nada, confiem em mim”. E eu confiei. Temos um jogo a seguir e ele diz: “Vou-me embora”. Ainda se mantém por mais uns jogos e isso foi o mais difícil. Eu só dizia: “Vai-te embora”. Chorei imenso quando ele saiu. No jogo a seguir ao Sp. Braga fui o que mais chorou», partilhou.

Sobre a final da Liga Europa, na qual o Tottenham de Pedro Porro venceu o Man. United de Amorim (1-0), Quaresma confessou que estava a torcer pela equipa do antigo treinador, mesmo que este não tenha enviado uma mensagem de parabéns.

«Ainda falamos com o Porro, que até ganhou ontem (quarta-feira) ao Amorim. Mas eu estava a torcer pelo mister. Não mantenho contacto, mas mandei-lhe uma mensagem de parabéns e ele não me mandou. fiquei triste porque temos… tínhamos uma relação muito boa».

Por fim, um dos heróis do título, depois do golo tardio frente ao Gil Vicente (2-1), revelou que tem um grupo de Whatsapp com Paulinho, Esgaio e Coates, os «velhotes». Em sentido contrário, Adán tem estado «desaparecido» e não sabe nada dele desde que saiu do Sporting.

Esta temporada, Eduardo Quaresma fez um total de 30 jogos pelo Sporting e apontou um golo.