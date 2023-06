Com a possibilidade de ver sair Gonçalo Inácio ou até mesmo Sebastián Coates, o Sporting decidiu contar na pré-época com Eduardo Quaresma, que regressa de empréstimo, e João Muniz, que na temporada passada rodou entre a equipa B e a sub-23.

A presença dos dois jovens centrais no arranque da nova época é um pedido de Ruben Amorim - o treinador leonino ainda tem St. Juste, Luís Neto, Matheus Reis e Diomande à disposição para o eixo defensivo.

A ideia de Amorim é testar Quaresma pelo menos nas duas primeiras semanas de trabalhos. O jogador de 21 anos esteve cedido ao Hoffenheim, onde foi pouco aproveitado, tendo feito apenas quatro jogos. O clube alemão preferiu não exercer a opção de compra.

Muniz, de 18 anos, inicialmente vai cumprir somente uma fase de observação e, depois, voltar a representar as equipas inferiores do Sporting. Entretanto, pode vir a ganhar espaço novamente com uma eventual baixa na defesa.

Com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, Gonçalo Inácio tem sido alvo do interesse de alguns clubes ingleses. Sebastián Coates, por sua vez, foi associado recentemente ao futebol da Arábia Saudita.