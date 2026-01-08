Sporting
«Vemo-nos em breve...»: Quaresma partilha mensagem após operação
Central do Sporting sofreu uma fratura no osso zigomático da face
Eduardo Quaresma recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting, na sequência da operação que realizou esta quinta-feira, no Hospital CUF Tejo.
Tal como o Maisfutebol já tinha confirmado, o central leonino foi operado com sucesso à face, após ter sofrido uma fratura no osso zigomático, na sequência de um choque de cabeças com Samu, durante o encontro desta terça-feira diante do V. Guimarães para a Taça da Liga.
«Sportinguistas, já fui operado e correu tudo muito bem. Agradeço todas as mensagens que me enviaram de força e carinho. Vemo-nos em breve, acreditem», pode ler-se.
Leia aqui a mensagem partilhada por Eduardo Quaresma:
