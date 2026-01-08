Eduardo Quaresma recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting, na sequência da operação que realizou esta quinta-feira, no Hospital CUF Tejo.

Tal como o Maisfutebol já tinha confirmado, o central leonino foi operado com sucesso à face, após ter sofrido uma fratura no osso zigomático, na sequência de um choque de cabeças com Samu, durante o encontro desta terça-feira diante do V. Guimarães para a Taça da Liga.

«Sportinguistas, já fui operado e correu tudo muito bem. Agradeço todas as mensagens que me enviaram de força e carinho. Vemo-nos em breve, acreditem», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem partilhada por Eduardo Quaresma: