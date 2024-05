O plantel do Sporting celebrou a conquista do campeonato nacional num jantar que juntou à mesa jogadores, equipa técnica, staff e as respetivas famílias e Eduardo Quaresma aproveitou a ocasião para apelar à permanência de Paulinho.

No convívio que decorreu na noite de domingo, num restaurante de Lisboa, o jovem defesa-central mostrou por escassos segundos imagens do ambiente festivo, ao som de «Freed from Desire», tema que os adeptos adaptaram para o avançado.

«O Paulinho não pode sair», escreveu no story de Instragram Eduardo Quaresma, partilhando o seu desejo de segurar o companheiro na equipa para a próxima época.

Veja o vídeo.