O Burnley pode garantir esta segunda-feira a subida à Liga Inglesa. Para isso precisa apenas de uma vitória no jogo desta tarde, frente ao Sheffield United, que é terceiro classificado.

Se vencer o encontro, que está agendado para as 17.30 horas, o Burnley abre uma vantagem de oito pontos sobre o Sheffield United, quando ficam por disputar apenas seis jogos.

Ora a subida do Burnley interessa também muito ao Sporting, já que torna obrigatório o clube inglês executar a cláusula de compra de Marcus Edwards, por um valor de 11 milhões de euros.

Ora numa altura em que o inglês está quase a sair em definitivo, perguntou-se a Rui Borges se o jogador tinha sido totalmente aproveitado no Sporting.

«Isso já me ultrapassa. Tem mais a ver com a estratégia de empréstimo ou venda do clube», respondeu o treinador.

«Comigo pouco nada e jogou. Para trás, jogou algumas vezes, outras vezes não, é o normal com todos os jogadores. De resto, e em relação à saída, tem mais a ver com a estrutura do que comigo.»