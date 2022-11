Figura: Kamada

Foi ele que provocou o penálti de Coates, subindo mais alto dentro da área e forçando o capitão leonino a desviar a bola com o braço, e foi ele também que o converteu no golo do empate, que ressuscitou a equipa e a lançou para o triunfo. Um prémio justo para o japonês, claramente o melhor jogador do Eintracht, que mandou totalmente no meio campo e empurrou a equipa.

Positivo: Pedro Gonçalves

A jogar sobre o meio campo, mais ou menos ao lado de Ugarte, encheu o jogo de pormenores de classe: a tirar adversários da frente ou a servir os colegas em passes que pareciam levar olhos, o jogador que se tem afirmado na frente de ataque foi o grande motor de todo o jogo da equipa. Fartou-se de trabalhar, esteve sempre no caminho da bola e trouxe clarividência.

OUTROS DESTAQUES

Arthur Gomes

O brasileiro foi a grande surpresa no onze inicial e mostrou outra vez que parece talhado para os grandes jogos da Champions. Depois de ter marcado ao Tottenham, fez esta noite o golo leonino. Ele que ainda colocou Ugarte na cara do golo, mas o uruguaio perdeu a bola.

Ugarte

Outra exibição enorme no meio campo do Sporting. Porventura deu menos nas vistas porque teve menos momentos de classe, mas foi de uma utilidade notável. Um muro intransponível: rigoroso a preencher espaços, fantástico a recuperar bola, preciso a transportar a bola.

Kolo Muani

O jovem avançado francês, de origem congolesa, que o Eintracht Frankfurt contratou a custo zero no Nantes, acabou por ser o herói da partida ao fazer o golo da vitória: ganhou claramente a Inácio na velocidade e disparou cruzado, fortíssimo, para um golo de obviamente de craque.