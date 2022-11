Gonçalo Paciência foi durante quatro anos jogador do Eintracht Frankfurt, embora numa dessas épocas tenha sido emprestado ao Schalke 04, pelo que é um português que diz muito ao clube alemão. Nesse sentido, o site oficial do Eintracht falou com o jogador antes da partida, que foi vivida na Alemanha como um final: Paciência foi curto em palavras… mas certeiro.

«O Frankfurt está em grande forma e é capaz de ganhar. Da forma que a equipa tem jogado nos últimos anos, com grande confiança e grande espírito de combate, tornam o Frankfurt capaz de sair de Lisboa com um bom resultado. Eu acho que o Eintracht vai ganhar por 2-1», referiu.

E não é que acertou?