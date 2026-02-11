Bruno Sá anunciou esta quarta-feira o lançamento das redes sociais da candidatura à presidência do Sporting, apresentando-se com o lema «É possível» e uma mensagem centrada na transparência, na proximidade aos sócios e na valorização das modalidades.

No vídeo de lançamento, o fundador do restaurante «Cantinho do Sá» deixou já alguns pontos em que o seu projeto estará assente.

«É possível continuar a ganhar e respeitar os sócios. É possível ser Presidente da SAD e Presidente do Clube. É possível ser transparente nas decisões», referiu.

O candidato defende ainda «um projeto desportivo pensado pelo Clube», a valorização dos núcleos sportinguistas e o reconhecimento das modalidades.

A candidatura surge numa altura em que o Sporting já marcou eleições para os órgãos sociais. O ato eleitoral está agendado para 14 de março, no Pavilhão João Rocha.

Até ao momento, Frederico Varandas era o único candidato conhecido. O atual presidente confirmou, em dezembro de 2025, à margem da gala dos Prémios Stromp, que se irá recandidatar ao cargo que ocupa desde 2018.