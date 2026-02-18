O Sporting confirmou a admissão de duas candidaturas para as eleições do clube que estão agendadas para o próximo dia 14 de março.

Em comunicado, a Mesa da Assembleia-Geral do emblema leonino informou que as candidaturas encabeçadas por Bruno Sá e pelo atual presidente Frederico Varandas foram aceites, sendo estes os únicos candidatos que vão a votos, já que o processo para a entrega de listas terminou a 12 de fevereiro.

Por sorteio, Bruno Sá ficou com a letra A, enquanto o presidente incumbente viu ser-lhe atribuída a letra B.