18.268 é o número de sócios que votaram nas eleições presidenciais do Sporting, que colocam frente a frente Frederico Varandas e Bruno Sá.

Este valor é superior ao registado no ato eleitoral de 2022, quando 14.795 associados exerceram o direito de voto para reeleger Frederico Varandas como presidente do Sporting. Até às 18h, o número de votantes já era superior a 16 mil, tendo em conta que os votos por correspondência eram 6,233 a essa altura.

Recorde-se que este pode ser o terceiro mandato de Frederico Varandas à frente dos leões ou a eleição de Bruno Sá, que seria o 45.º presidente dos leões. As urnas no Pavilhão João Rocha fecharam assim às 20h e os resultados deverão ser conhecidos a partir das 23h.