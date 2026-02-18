Já está disponível o site oficial da candidatura de Bruno Sá à presidência do Sporting. As eleições, para as quais também se candidatou o atual presidente do clube, Frederico Varandas, estão agendadas para o dia 14 de março.

«Esta é uma candidatura a favor de um Sporting de sócios, e não de clientes, fiel ao seu ADN, com rumo, identidade, ambição e que pretende reunir a família sportinguista», pode ler-se, em destaque, na página principal do site, onde é possível consultar o manifesto, o programa eleitoral e o perfil de Bruno Sá.

O projeto idealizado pelo candidato sustenta-se em sete pilares: sócios e núcleos, projeto desportivo, ADN e ecletismo, finanças, marca e património, comunicação e responsabilidade social.

Quanto a medidas imediatas, que aplicará caso vença as eleições, propõe a análise do empréstimo de 225 milhões de euros contraído pela SAD leonina em outubro do ano passado, o fim da «cultura do medo e do castigo», a convocação de uma assembleia geral imediata, a reunião com os Grupos Organizados de Adeptos (GOA) e núcleos do Sporting, a reestruturação do gabinete de scouting e da unidade de performance, a realização de obras de melhoria na academia e a criação de um gabinete de scouting para as modalidades e da Casa do Atleta, entre outras.

As eleições do Sporting decorrem no dia 14 de março, entre as 9 e as 20 horas, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.