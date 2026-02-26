Frederico Varandas e Bruno Sá vão protagonizar as eleições à presidência do Sporting a 14 de março e as listas foram conhecidas nesta quinta-feira. Face à atual estrutura, Pedro Almeida Cabral ocupa o lugar de presidente da Mesa da Assembleia Geral da lista de Varandas, ainda ao encargo de João Palma.

Consulte a composição da Lista A e da Lista B.

Lista A – Bruno Sá

Mesa da Assembleia Geral (MAG):

Presidente: Nelson Nave;

Vice-presidente: Alexandre Sobreira;

Secretários: João Bacelar, José Fortes, Filipe Cabral, João Penha e Manuel da Costa.

Conselho Diretivo (CD):

Presidente: Bruno Sá;

Vice-presidentes: Miguel de Sousa, João Marques e Liliana de Sousa;

Vogais: Nuno Baião, Tiago de Oliveira, Jorge Pebre, Manuel Belo e Cláudia Lima;

Suplentes CD: Nuno Costa, Ricardo Comprido e Nuno dos Santos.

Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD):

Presidente: Pedro Pratas;

Vice-presidente: Gerardo Portela;

Vogais: Basílio Quitério, Francisco Alexandre, Paulo Rego, Hugo Moreira e Paulo da Silva.

Lista B – Frederico Varandas

Mesa da Assembleia Geral (MAG):

Presidente: Pedro Almeida Cabral;

Vice-presidente: Miguel Ferreira Vinagre;

Secretários: José Costa Pinto, Ana Rita Calvão e João Pedro de Almeida e Silva;

Suplentes MAG: André Sousa e Henrique Santos.

Conselho Diretivo (CD):

Presidente: Frederico Varandas;

Vice-presidentes: André Bernardo, Francisco Salgado Zenha, Maria Serrano e Pedro de Lencastre;

Vogais: Miguel Afonso, Alexandre Ferreira, Miguel Leite, Rodrigo de Almeida, Vasco Matos e Gonçalo de Albuquerque.

Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD):

Presidente: João Teives;

Vice-presidente: Pedro Nunes;

Membros efetivos: Pedro Ramos, João Dias, Frutuoso Mateus, Carlos Ramalho e Francisco Batista.