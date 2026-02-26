Sporting: as listas de Varandas e Bruno Sá para as eleições
Ato eleitoral agendado para 14 de março. Presidente dos leões muda presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ato eleitoral agendado para 14 de março. Presidente dos leões muda presidente da Mesa da Assembleia Geral
Frederico Varandas e Bruno Sá vão protagonizar as eleições à presidência do Sporting a 14 de março e as listas foram conhecidas nesta quinta-feira. Face à atual estrutura, Pedro Almeida Cabral ocupa o lugar de presidente da Mesa da Assembleia Geral da lista de Varandas, ainda ao encargo de João Palma.
Consulte a composição da Lista A e da Lista B.
Lista A – Bruno Sá
Mesa da Assembleia Geral (MAG):
Presidente: Nelson Nave;
Vice-presidente: Alexandre Sobreira;
Secretários: João Bacelar, José Fortes, Filipe Cabral, João Penha e Manuel da Costa.
Conselho Diretivo (CD):
Presidente: Bruno Sá;
Vice-presidentes: Miguel de Sousa, João Marques e Liliana de Sousa;
Vogais: Nuno Baião, Tiago de Oliveira, Jorge Pebre, Manuel Belo e Cláudia Lima;
Suplentes CD: Nuno Costa, Ricardo Comprido e Nuno dos Santos.
Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD):
Presidente: Pedro Pratas;
Vice-presidente: Gerardo Portela;
Vogais: Basílio Quitério, Francisco Alexandre, Paulo Rego, Hugo Moreira e Paulo da Silva.
Lista B – Frederico Varandas
Mesa da Assembleia Geral (MAG):
Presidente: Pedro Almeida Cabral;
Vice-presidente: Miguel Ferreira Vinagre;
Secretários: José Costa Pinto, Ana Rita Calvão e João Pedro de Almeida e Silva;
Suplentes MAG: André Sousa e Henrique Santos.
Conselho Diretivo (CD):
Presidente: Frederico Varandas;
Vice-presidentes: André Bernardo, Francisco Salgado Zenha, Maria Serrano e Pedro de Lencastre;
Vogais: Miguel Afonso, Alexandre Ferreira, Miguel Leite, Rodrigo de Almeida, Vasco Matos e Gonçalo de Albuquerque.
Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD):
Presidente: João Teives;
Vice-presidente: Pedro Nunes;
Membros efetivos: Pedro Ramos, João Dias, Frutuoso Mateus, Carlos Ramalho e Francisco Batista.