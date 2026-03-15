Frederico Varandas toma posse no terceiro mandato enquanto presidente do Sporting na próxima quarta-feira (18 março).

A cerimónia esta marcada para as 18h, no Auditório Artur Agostinho, pelo que os órgãos sociais eleitos este sábado pelos sócios dos leões tomam posse para o quadriénio 2026/2030. Recorde-se que Frederico Varandas recolheu 89,47 por cento dos votos, sendo que Bruno Sá teve apenas 6,28 por cento das preferências.

